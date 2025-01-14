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وزارة الزراعة: حملة مشتركة للوزارة وأمن الدولة على أسواق الجملة لمكافحة التهريب
أخبار لبنان
2025-01-14 | 02:24
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وزارة الزراعة: حملة مشتركة للوزارة وأمن الدولة على أسواق الجملة لمكافحة التهريب
أعلنت وزارة الزراعة، أنه "في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للحد من انتشار المنتجات الزراعية المهربة في الأسواق المحلية، وحرصًا على حماية الإنتاج الوطني وضمان سلامة المستهلك، واستكمالًا لما بدأته الوزارة في محافظة عكار، قامت فرق الوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية كثيفة في مختلف المحافظات، بمؤازرة من المديرية العامة لأمن الدولة".
وأشارت في بيان، الى أن "الحملات شملت جولات ميدانية على أسواق بيع الجملة للتحقق من مصادر المنتجات الزراعية المعروضة.
وقد أسفرت الحملة عن ضبط مخالفات عديدة، حيث تم تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين من المديرية العامة لأمن الدولة، بالإضافة إلى مصادرة كميات من المنتجات الزراعية المهربة".
وأكدت الوزارة "التزامها مواصلة هذه الحملات في إطار خطة شاملة تهدف إلى مكافحة التهريب وحماية المزارعين اللبنانيين"، داعية "المعنيين إلى التعاون والالتزام بالقوانين المرعية الإجراء، لما فيه مصلحة القطاع الزراعي الوطني وسلامة المواطنين".
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