عبدالله: المرحلة تطلب وجوها جديدة... وعلى الجميع المشاركة في الحكومة

رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أنه ثمة رياح تغيير في المنطقة وأن لبنان ليس بمعزل عنها، مشددا على انه "لا يجب المبالغة بأنه سيكون هناك تغيرات جذرية وفي الوقت نفسه يجب عدم نكران أن هذا هو التغيير فقط".



وقال عبد الله في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "هناك صورة جديدة في المنطقة ولبنان لديه خيارين، اما أن يعيش معزولا او ان يعود ليكون لاعبا اساسيا ليستعيد دوره وهويته والى عمقه العربي والدولي".



ولفت الى ان "الشعب االبناني اعتبر ان مرحلة جديدة انطلقت تطلب وجوها وقيادات جديدة، معتبرا الا خوف على الوحدة الداخلية الوطنية وأن المطلوب من الجميع المشاركة في الحكومة وعلى رأسهم الثنائي الشيعي.



وشدد عبد الله على ان نظريات الثلث المعطل انتهت وعلى انه يجب ان بناء حكومة اصلاحية، مشيرا الى أن "تجربة التكنوقراط أثبتت أنها غير كافية لصياغة قرار وطني".