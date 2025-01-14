أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عبدالله: المرحلة تطلب وجوها جديدة... وعلى الجميع المشاركة في الحكومة
أخبار لبنان
2025-01-14 | 03:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عبدالله: المرحلة تطلب وجوها جديدة... وعلى الجميع المشاركة في الحكومة
رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أنه ثمة رياح تغيير في المنطقة وأن لبنان ليس بمعزل عنها، مشددا على انه "لا يجب المبالغة بأنه سيكون هناك تغيرات جذرية وفي الوقت نفسه يجب عدم نكران أن هذا هو التغيير فقط".
وقال عبد الله في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "هناك صورة جديدة في المنطقة ولبنان لديه خيارين، اما أن يعيش معزولا او ان يعود ليكون لاعبا اساسيا ليستعيد دوره وهويته والى عمقه العربي والدولي".
ولفت الى ان "الشعب االبناني اعتبر ان مرحلة جديدة انطلقت تطلب وجوها وقيادات جديدة، معتبرا الا خوف على الوحدة الداخلية الوطنية وأن المطلوب من الجميع المشاركة في الحكومة وعلى رأسهم الثنائي الشيعي.
وشدد عبد الله على ان نظريات الثلث المعطل انتهت وعلى انه يجب ان بناء حكومة اصلاحية، مشيرا الى أن "تجربة التكنوقراط أثبتت أنها غير كافية لصياغة قرار وطني".
أخبار لبنان
المرحلة
وجوها
جديدة...
الجميع
المشاركة
الحكومة
التالي
تنشط ليلاً بسرقة محال تجارية... كشف هوية أفراد عصابة قصّر وتوقيف عدد منهم
"نادي القضاة": لتحصين السلطة القضائية وتقويتها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:22
عبد الله للـLBCI: الشعب االبناني اعتبر ان مرحلة جديدة انطلقت تطلب وجوها وقيادات جديدة ولا خوف على الوحدة الداخلية الوطنية والمطلوب من الجميع المشاركة في الحكومة وعلى رأسهم الثنائي الشيعي
آخر الأخبار
03:22
عبد الله للـLBCI: الشعب االبناني اعتبر ان مرحلة جديدة انطلقت تطلب وجوها وقيادات جديدة ولا خوف على الوحدة الداخلية الوطنية والمطلوب من الجميع المشاركة في الحكومة وعلى رأسهم الثنائي الشيعي
0
آخر الأخبار
2025-01-08
سامي الجميل لـ"حوار المرحلة": لا يمكننا أن نبارك للعماد جوزيف عون من الليلة ونأمل أن تحصل الأمور بطريقة طبيعية وأن يلتقي الجميع على بناء الدولة وعلى فتح صفحة جديدة واعطاء فرصة للبلد ليقف مجددا وللدولة كي تستطيع استعادة سلطتها
آخر الأخبار
2025-01-08
سامي الجميل لـ"حوار المرحلة": لا يمكننا أن نبارك للعماد جوزيف عون من الليلة ونأمل أن تحصل الأمور بطريقة طبيعية وأن يلتقي الجميع على بناء الدولة وعلى فتح صفحة جديدة واعطاء فرصة للبلد ليقف مجددا وللدولة كي تستطيع استعادة سلطتها
0
آخر الأخبار
2025-01-12
هاشم للـLBCI: علينا أن نكون واقعيين في هذه المرحلة وعلى الكتل الاستعجال في بدء تنفيذ مسار الحكومة المقبلة وعلينا الأخذ بعين الاعتبار التركيبة اللبنانية
آخر الأخبار
2025-01-12
هاشم للـLBCI: علينا أن نكون واقعيين في هذه المرحلة وعلى الكتل الاستعجال في بدء تنفيذ مسار الحكومة المقبلة وعلينا الأخذ بعين الاعتبار التركيبة اللبنانية
0
خبر عاجل
2025-01-11
المفتي دريان من القصر الجمهوري: على النواب ان يقوموا بواجبهم الدستوري بتسمية من هو اصلح لتولي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة والاسماء المطروحة كلها جيدة لكن التمييز بينها يعود للنواب وانتظر منهم ان يختاروا شخصية تقود البلاد في هذه المرحلة الجديدة
خبر عاجل
2025-01-11
المفتي دريان من القصر الجمهوري: على النواب ان يقوموا بواجبهم الدستوري بتسمية من هو اصلح لتولي مسألة تشكيل الحكومة الجديدة والاسماء المطروحة كلها جيدة لكن التمييز بينها يعود للنواب وانتظر منهم ان يختاروا شخصية تقود البلاد في هذه المرحلة الجديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:20
السيدة الاولى نعمت عون في دردشة مع الاعلاميين: "بحب كون صورة بتعكس صورة كل نساء لبنان" (فيديو)
أخبار لبنان
07:20
السيدة الاولى نعمت عون في دردشة مع الاعلاميين: "بحب كون صورة بتعكس صورة كل نساء لبنان" (فيديو)
0
أمن وقضاء
07:16
الجيش يداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات
أمن وقضاء
07:16
الجيش يداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات
0
أخبار لبنان
07:12
إجتماع للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في السراي: إقفال ملف السلاح خارج المخيمات بشكل كامل
أخبار لبنان
07:12
إجتماع للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في السراي: إقفال ملف السلاح خارج المخيمات بشكل كامل
0
أخبار لبنان
06:40
سلام: لست من اهل الاقصاء... وكفى فرصًا ضائعة
أخبار لبنان
06:40
سلام: لست من اهل الاقصاء... وكفى فرصًا ضائعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:49
عطية للـLBCI: يجب أن يكون الثنائي الشيعي ممثلًا في الحكومة
أخبار لبنان
03:49
عطية للـLBCI: يجب أن يكون الثنائي الشيعي ممثلًا في الحكومة
0
أخبار لبنان
2024-12-04
القرم: تصليح واعادة وصل شبكة ألفا في مروانية
أخبار لبنان
2024-12-04
القرم: تصليح واعادة وصل شبكة ألفا في مروانية
0
فنّ
2025-01-12
على أنغام أغنية ناصيف زيتون الجديدة... دانييلا رحمة تشارك متابعيها لحظات عفوية (فيديو)
فنّ
2025-01-12
على أنغام أغنية ناصيف زيتون الجديدة... دانييلا رحمة تشارك متابعيها لحظات عفوية (فيديو)
0
فنّ
2025-01-13
"إنت الضمة بعد الكسرة"... ستيفاني عطالله تشوّق الجمهور لمفاجأة سارّة: هل ستتزوج قريباً؟ (صورة)
فنّ
2025-01-13
"إنت الضمة بعد الكسرة"... ستيفاني عطالله تشوّق الجمهور لمفاجأة سارّة: هل ستتزوج قريباً؟ (صورة)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:20
السيدة الاولى نعمت عون في دردشة مع الاعلاميين: "بحب كون صورة بتعكس صورة كل نساء لبنان" (فيديو)
أخبار لبنان
07:20
السيدة الاولى نعمت عون في دردشة مع الاعلاميين: "بحب كون صورة بتعكس صورة كل نساء لبنان" (فيديو)
0
أخبار دولية
02:43
إنفراجة كبيرة في ملف مفاوضات صفقة الأسرى... بانتظار رد حماس وإسرائيل
أخبار دولية
02:43
إنفراجة كبيرة في ملف مفاوضات صفقة الأسرى... بانتظار رد حماس وإسرائيل
0
حال الطقس
13:54
اليكم طقس الايام المقبلة...
حال الطقس
13:54
اليكم طقس الايام المقبلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
السفارة الاماراتية في بيروت تفتح أبوابها قريبًا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
السفارة الاماراتية في بيروت تفتح أبوابها قريبًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـLBCI في شمع وطيرحرفا ...هنا توغّلت اسرائيل وانعدمت الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـLBCI في شمع وطيرحرفا ...هنا توغّلت اسرائيل وانعدمت الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أجواء العد التنازلي في اسرائيل للتوصل إلى صفقة أسرى بدأت...
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أجواء العد التنازلي في اسرائيل للتوصل إلى صفقة أسرى بدأت...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
يوم الإستشارات الطويل سبقته ساعات من التحركات والمشاروات إستمرت طيلة ليل أمس
تقارير نشرة الاخبار
13:29
يوم الإستشارات الطويل سبقته ساعات من التحركات والمشاروات إستمرت طيلة ليل أمس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نواف سلام رئيسًا مكلّفًا بتشكيل الحكومة بـ84 صوت
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نواف سلام رئيسًا مكلّفًا بتشكيل الحكومة بـ84 صوت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:19
مسؤول مكتب الاعلام لرئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية لم يُوافق على تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة حتى يوم غد وسيكون الموعد اليوم في 3:30
خبر عاجل
08:19
مسؤول مكتب الاعلام لرئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية لم يُوافق على تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة حتى يوم غد وسيكون الموعد اليوم في 3:30
2
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
تقارير نشرة الاخبار
13:33
نواف سلام رئيساً مكلفا بتشكيل حكومة عهد الرئيس عون الأولى... هذه نبذة عنه
3
أخبار لبنان
14:53
"الحدث" نقلاً عن بري: ليس هذا ما اتفقنا عليه ونرفض التسليم بالامر الواقع
أخبار لبنان
14:53
"الحدث" نقلاً عن بري: ليس هذا ما اتفقنا عليه ونرفض التسليم بالامر الواقع
4
خبر عاجل
05:07
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
خبر عاجل
05:07
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
5
آخر الأخبار
08:06
عدوان حول تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة: على كلّ الكتل أن تلتزم بموعد الإستشارات الملزمة وعليهم أن يعتادوا على الوطن الجديد
آخر الأخبار
08:06
عدوان حول تأجيل الاستشارات النيابية لكتلة الوفاء للمقاومة: على كلّ الكتل أن تلتزم بموعد الإستشارات الملزمة وعليهم أن يعتادوا على الوطن الجديد
6
آخر الأخبار
09:55
رعد: نعرب عن أسفنا ممن يريد أن يخدش اطلالة العهد التوافقية ومن حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية
آخر الأخبار
09:55
رعد: نعرب عن أسفنا ممن يريد أن يخدش اطلالة العهد التوافقية ومن حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية
7
أخبار لبنان
12:14
الرئيس عون يخرج ويفاجئ الصحافيين في دردشة: أتمنى أن يكون التأليف سلسًا.."وبعدني مسكّر مع رئيس وزراء ايطاليا"
أخبار لبنان
12:14
الرئيس عون يخرج ويفاجئ الصحافيين في دردشة: أتمنى أن يكون التأليف سلسًا.."وبعدني مسكّر مع رئيس وزراء ايطاليا"
8
آخر الأخبار
08:32
باسيل: التيار الوطني الحر اليوم بموقع مستقل لا حلفاء له ولا أعداء وأي كلام عن مقايضات حاولنا القيام بها أو حصص هو كلام غير صحيح
آخر الأخبار
08:32
باسيل: التيار الوطني الحر اليوم بموقع مستقل لا حلفاء له ولا أعداء وأي كلام عن مقايضات حاولنا القيام بها أو حصص هو كلام غير صحيح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More