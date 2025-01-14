عطية للـLBCI: يجب أن يكون الثنائي الشيعي ممثلًا في الحكومة

أوضح النائب سجيع عطية أن "لا علاقة شخصية مع القاضي نواف سلام، ونتمنى له النجاح، وهناك أمل بتعاونه مع الرئيس عون."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد"، أشار إلى أن "كل ما حدث في المنطقة شجع السعودية على عودتها إليها،" معولًا "عليها في مساعدتنا."



وقال: "يبدو أن الدور الإيراني في لبنان انتهى في المدى المنظور."



وشدد على أنه "يجب ألا يكون هناك مشكلة بين الثنائي الشيعي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة."



ورأى أنه "يجب أن يكون الثنائي الشيعي ممثلًا في الحكومة،" قائلًا: "لا أنصح رئيس الحكومة بالتأليف بدونهم ولا أنصحهم بأن يكونوا خارجها."