دريان هنأ سلام بتكليفه تشكيل الحكومة: تسهيل مهمة الرئيس المكلف واجب وطني

هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان القاضي نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة وبالثقة التي أولاه إياها النواب، متمنيا له "التوفيق والنجاح في المهام الملقاة على عاتقه في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".وأكد المفتي دريان ان "تسهيل مهمة الرئيس المكلف واجب وطني لتشكيل حكومة وطنية جامعة من أصحاب الاختصاص والكفاءات"، ودعا "القوى السياسية الى التعاون لتسهيل مهمة الرئيس المكلَّف لإنقاذ البلد في اسرع وقت ممكن للنهوض بالوطن سياسياً ومعيشياً واقتصادياً وحياتيا وإنمائيا، لينعم لبنان بمستقبل زاهر وآمن يسوده السلام والاستقرار".ونوه "بالجهود التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال توليه سدة المسؤولية في الظروف الدقيقة والخطيرة التي مرت بها البلاد، شاكرا إياه على كل ما بذله من اجل لبنان واللبنانيين".