سلام: لست من اهل الاقصاء... وكفى فرصًا ضائعة

أكد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام أنه يتطلع لبناء دولة حديثة مدنية وعادلة.



وقال سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا: "اصغيت الى بعض الهواجس وأنا لست من اهل الاقصاء بل من اهل الوحدة والشراكة".



وشدد على ان "الرهان هو على وحدتنا وتعاوننا"، قائلا: "كفى فرصًا ضائعة وما مررنا به من تجارب قبل الطائف كما بعده".



ولفت الى ان اعادة الاعمار تتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل القرار 1701 وبسط سلطة الدولة على اراضيها كافة.



ورأى سلام ان تكليفه "ليس مجرد تكليف لي بل عمل لتحقيق تطلعاتكم".



وقال: "سنضع برنامجا اقتصاديا شاملا وسنعمل في آن واحد على تنفيذ الطائف وسد ثغراته".