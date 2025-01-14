السفير السعودي زار رئيس المجلس الإسلامي العلوي

زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، رئيس المجلس الإسلامي العلوي، الشيخ علي قدور،في مقر المجلس في منطقة جبل محسن بطرابلس.



وجرى في خلال اللقاء، عرض لأبرز المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة، والأجواء الإيجابية التي سادت الساحة اللبنانية بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمورية وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.