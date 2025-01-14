افرام: لتشكيل حكومة تكنوقراط لتفادي التأزّم

رأى الرئيس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام أنّ التشنج هو سيّد الموقف بعد الأجواء الطيّبة التي تلت انتخاب الرئيس وخطاب القسم".



واقترح افرام أن "تتوجّه الجهود ناحية تشكيل حكومة تكنوقراط لتفادي التأزّم والمحافظة على زخم الأيام الماضية، فيصيب لبنان بهذه الطريقة أكثر من عصفور بحجر واحد".