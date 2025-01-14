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الرئيس عون التقى الخطيب: إذا انكسر مكون ينكسر لبنان بأسره
أخبار لبنان
2025-01-14 | 08:33
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الرئيس عون التقى الخطيب: إذا انكسر مكون ينكسر لبنان بأسره
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه لدينا اليوم فرص كبيرة جداً علينا استغلالها معاً، ولا قت لتضييعه، مشدداً على وجوب عدم وضع اية عراقيل في وجه تشكيل الحكومة لأنه يجب استغلال هذه الفرص وارسال رسائل إيجابية الى الخارج، بأن لبنان قادر على أن يحكم نفسه وعلى تنفيذ إعادة الاعمار بشفافية، وعلى بناء دولة ننادي بها جميعا.
واعتبر الرئيس عون في خلال استقباله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب على رأس وفد، انه لا يمكن لمكون ان ينكسر وغيره ألا ينكسر، فإذا انكسر مكون، ينكسر لبنان بأسره.
وأضاف: "ما حصل بالأمس هو عملية ديمقراطية أوصلت الى نتيجة معينة، وهناك مراحل أخرى. ربما نضطر مرات الى التراجع خطوة الى الوراء، ولكن هناك مصلحة عامة هي الأهم".
ولفت الى أن أي اعتداء على أي بقعة في لبنان هو اعتداء على كل لبنان، "ونحن نضغط باتجاه الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش في الجنوب".
ورأى رئيس الجمهورية أنه "لو كان هناك دولة وجيش في الماضي لما انبرى احد الى المقاومة. اليوم تختلف المرحلة، الدولة مسؤولة وليس فئة واحدة فقط. الدولة بمجملها، والشعب اللبناني بمجمله هما المسؤولان".
وشدد على أنه ليس مسموحا ان تحمل فئة واحدة عبء الصراع مع اسرائيل، بل يتشارك جميع اللبنانيين في تحمل عبء هذا الصراع.
الشيخ الخطيب
في بداية اللقاء، تحدث الشيخ الخطيب مهنئا باسم الوفد الرئيس عون على انتخابه رئيسا للجمهورية ومتمنيا له التوفيق في قيادة البلاد وتطبيق مضامين خطاب القسم.
وقال: "ان ما يهمنا التأكيد عليه، وانتم لستم ببعيدين عنه بل هو من صلب اهتماماتكم، هو موضوع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، فضلا عن موضوعي اعادة الاعمار كما إعادة النازحين الى قراهم ولم شمل البلاد، بالإضافة الى تكريس الوحدة الوطنية وبناء الدولة على أساس المواطنة والتساوي بين المواطنين، الدولة القوية والعادلة، وهو ما سيكون شعارنا كما في السابق في هذه المرحلة".
وقال:" لو كان هناك بناء حقيقي للدولة لما حصل ما حصل من خراب في المؤسسات ومن ضياع السيادة بالإضافة الى الفوضى، ولو كانت هناك سيادة ودولة قوية تدافع عن كرامة شعبها وأهلها لما كنا بحاجة الى كل هذا الجدل حول موضوع السلاح الذي هو ليس مقدسا لدينا، ذلك ان المقدس هو وحدة البلد وكرامة الشعب وامنه واستقراره. وعندما تكون الدولة قادرة على القيام بهذه المهمة، فنحن سنكون قبل الدولة في خدمتها. ان ما نريده، وكسائر اللبنانيين، هو الاستقرار وعدم نشوب الصراعات الطائفية والمحاصصة في الدولة التي هي أساس الخراب، وان تكون هناك مؤسسات حقيقية يستعيد معها المواطنون الثقة في الدولة التي نحتاجها. ووجودكم، فخامة الرئيس في هذا الموقع هو الأساس في بناء الثقة، وثقتنا بكم كبيرة بان يتحقق ما قلناه وما ذكرتموه في خطاب القسم".
وأضاف: "نأمل في هذه المرحلة أيضا ان تكون علاقة اللبنانيين مباشرة بالدولة ومؤسساتها وليس عبر طوائفهم. واني، من موقعي على رأس مؤسسة دينية أقول لا اريد ان تكون علاقة الشيعة في لبنان بدولتهم عبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وانما عبر الدولة نفسها مباشرة، وهذا متوقف عليها وعلى مؤسساتها بحيث يمكن للبنانيين، والشيعة على وجه الخصوص الذين هم في موقع المعتدى عليهم والمهدد دائما من قبل العدو الإسرائيلي، وانتم ابن الجنوب وتعرفون هذا التاريخ، ان يشعروا بالأمان والاستقرار".
وتابع: "لم يكن لدينا في مرحلة من المراحل، ولن يكون لدينا في المرحلة اللاحقة مشروع سياسي خاص في المنطقة بل كانت هناك اتهامات سياسية القصد منها الاصطفافات السياسية. اننا وكسائر اللبنانيين بحاجة للامان والاستقرار. لدينا امل كبير بكم وثقة عالية بادائكم، وان شاء الله يتحقق هذا العهد الجديد ببناء الدولة على ايديكم وان تكون المرحلة المقبلة حقيقية وتاريخية في تاريخ لبنان".
وبعد اللقاء، أكد الشيخ الخطيب بالتصريح التالي الى الصحفيِّين، "أننا على ثقة ويقين انه يحمل المواصفات والإرادة لتطبيق خطاب القسم وتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية لحماية لبنان وسيادته، ولتحريره من العدو الإسرائيلي، والبناء والإعمار للمناطق التي تعرَّضت للعداون والهدم والتخريب". ونحن على ثقة أننا في عهد جديد مع فخامة الرئيس جوزف عون، لمرحلة جديدة من تاريخ لبنان نخرج منها من العصبيات الطائفية والصراعات بين الطوائف، ومحاولات الكسر والانكسار".
وأضاف: "إن التجارب السابقة واضحة، وعلينا ان نتعلم منها ان لبنان لا يبنى بالعداوات التي تُخلَق بين الطوائف. إن اللبنانيين جميعا يمتلكون الثقافة والعلم والمعرفة. لهذا نحن اكيدون انَّ هذا العهد هو عهد جديد للبناء بمسعادة اللبنانيين والقوى السياسية التي نرجو الَّا تخرِّب عليه هذه المسيرة وان يصل الى تحقيق خطاب القسم".
وردَّا على سؤال حول موقف الطائفة الشيعيَّة من تشكيل الحكومة، خصوصا وان الثنائي الشيعي لم يسمِّ الرئيس نواف سلام لتشكيلها، أجاب: "هذا موضوع سياسي للسياسيِّين".
وكان الرئيس عون قد استقبل قبل ظهر اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي هنأه على انتخابه رئيسا للجمهورية وعرض معه الوضع القضائي في البلاد.
وشدد الرئيس عون على ضرورة تفعيل عمل المحاكم وتطويرها، مجددا التأكيد على ما جاء في خطاب القسم لجهة ضرورة العمل على تحقيق استقلالية السلطة القضائية.
والتقى الرئيس عون المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في زيارة تهنئة وتم عرض الأوضاع الأمنية في البلاد.
كذلك استقبل الرئيس عون المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والعميد رمزي الرامي وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والمهام الموكلة الى الامن العام.
إلى ذلك، تلقى الرئيس عون اتصالاً من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، هنأه فيه بانتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته، وللبنان كل الخير والازدهار.
كما اتصل مهنئاً رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي وجَّه دعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة اليونان.
وتلقى الرئيس عون المزيد من برقيات التهنئة، أبرزها من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي اكد عزمه على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، ومواصلة دعمه للبنان وشعبه في مسيرتهم نحو مستقبل مشرق.
كما تلقى برقية تهنئة من نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
وأبرق أيضا مهنئاً كل من رئيس المجمع الأعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان القس جوزف قصاب، ونقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، ورئيس منتدى سفراء لبنان السفير هشام دمشقية، ورئيس مؤسسة فؤاد شهاب عادل حمية.
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