تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ: تلقفنا بأمل ما ورد في برنامج عمل رئيس الحكومة المكلف

أعلن تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت أنه تلقف بأمل ما ورد في برنامج عمل رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام بخصوص العمل على تحقيق العدالة لأهالي شهداء المرفأ.وقال في بيان: "هي غاية مرادنا إضافة للحقيقة الكاملة والمحاسبة ولو لأول مرة في لبنان ونحن مستعدون لوضع كامل الوثائق التي بحوزتنا بين يديه للإطلاع عليها بدقة كونه قاضيا بعدما أودعناها للعديد من الأجهزة المختصة من دون جدوى حتى الآن. ونحن كأولياء دم نرفض رفضا قاطعا أن تسيس قضية فلذات أكبادنا في زواريب التجاذبات والإستهدافات السياسية ونعتبرها المقتل لقضيتنا الوطنية والإنسانية".