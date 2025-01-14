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السفير السعودي زار المفتي امام: إنجاز الاستحقاق الرئاسي والاستشارات يسهمان في السير بالبلاد نحو الأمام
أخبار لبنان
2025-01-14 | 09:38
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السفير السعودي زار المفتي امام: إنجاز الاستحقاق الرئاسي والاستشارات يسهمان في السير بالبلاد نحو الأمام
استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد أمام السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، في حضور أمين فتوى طرابلس شيخ القراء الشيخ بلال بارودي ومدير الجامعة اللبنانية الدولية-فرع طرابلس الدكتور أحمد الأحدب ورئيس جمعية "المنهج" محمود الأحمد.
وعبر بخاري عن "الارتياح العام بإنجاز الاستحقاق الرئاسي والاستشارات النيابية مما يسهم في تعزيز الوحدة بين اللبنانيين، والسير بالبلاد نحو الأمام لتعزيز نهضة لبنان على الصعد الاقتصادية والإنمائية، والبدء بورشة الإصلاح واستعادة ثقة المجتمع العربي والدولية "، مؤكداً "وقوف المملكة العربية السعودية الدائم الى جانب لبنان وشعبه".
وشكر المفتي امام السعودية "دورها وجهودها في اطار اللجنة الخماسية"، وأعرب عن تقديره "لنشاطه المميز في العمل الديبلوماسي، واهتمام المملكة وسعيها الدؤوب لما فيه المصلحة اللبنانية والشعب اللبناني".
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