البستاني تابع مع وفد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان قضايا العمال في لبنان

استقبل رئيس لجنة الإقتصاد النائب فريد البستاني وفداً من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) برئاسة رئيسه النقابي كاسترو عبدالله وأمين السر حسين عليق، وجاء ذلك في إطار متابعة الاتحاد الوطني لقضايا العمال في لبنان.



وقدم الوفد الى البستاني المذكرة التي كان قد قدمها إلى وزير العمل ورئاسة الحكومة اللبنانية، طالب فيها بإصدار مرسوم التعويضات عن التعطيل القسري والأضرار المادية التي تكبدها العاملون في قطاعات عديدة نتيجة العدوان الإسرائيلي.



وتناولت المذكرة بشكل خاص العمال في الزراعة، ولاسيما الزراعة الموسمية مثل التبغ، الزيتون، الحبوب، واللوزيات، إضافة إلى عمال البناء والمياومين في المحلات التجارية والعاملين في الصناعات الغذائية، وخاصة في مزارع المواشي والدواجن. كما شملت المذكرة العاملين في الاقتصاد غير المنظم وفي المصانع وغيرها.



كما طرح الوفد قضية قانوني الإيجارات السكنية وغير السكنية، مطالباً بإيجاد حلول منصفة للمستأجرين وأصحاب الأملاك.



وقد أبدى البستاني تجاوبه التام مع القضايا المطروحة، مؤكداً أنه سيواصل متابعة هذه الملفات عبر الأطر الممكنة.