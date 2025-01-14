السنيورة التقى سلام: هذه الفترة تتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات

رأى رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة أن لبنان يواجه كمية كبيرة من التحديات والمشكلات ولا يمكن التغلب عليها الا من خلال الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين.



وقال السنيورة بعد استقباله رئيس الحكومة المكلف نواف سلام: "الجميع ينتصر عندما يكون داخل اطار الدولة وهذه المرحلة صعبة وبهمتك وهمة رئيس الجمهورية جوزاف عون نستطيع الخروج من المأزق الكبير".



وأضاف: "لا أحد منهزم او منكسر فالجميع منهزم خارج اطار الدولة والجميع من منتصر داخل اطار الدولة".



ولفت الى أت "هذه الفترة تتطلب رؤية واضحة وتتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات".

بدوره، قاله سلام بعد لقائه السنيورة: "أتيت للاستفادة من خبرته الطويلة وانوه بتفاؤله واشاطره اياه".