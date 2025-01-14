أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الهيئات الإقتصادية: لتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية جامعة
أخبار لبنان
2025-01-14 | 10:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الهيئات الإقتصادية: لتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية جامعة
هنأت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في بيان، الرئيس نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، متمنيةً له التوفيق والنجاح في مهامه بما يحقق مصلح لبنان واللبنانيين.
ودعت الهيئات الإقتصادية القوى السياسية والكتل النيابية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية جامعة خصوصاً أن صعوبة المرحلة الراهنة التي تأتي في أعقاب أزمات متتالية وحرب مدمرة تتطلب تضافر كل الجهود لإنقاذ البلد وإعادته الى طريق التعافي والنهوض.
وإذ أكدت الهيئات الإقتصادية ضرورة إعلاء منطق الدولة والدستور والقانون وضرورة الحفاظ على وحدتنا الداخلية والوطنية، اعتبرت أن انتصار خيار ومنطق الدولة هو إنتصار للبنان ولجميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وإنتماءاتهم.
وأكدت الهيئات الإقتصادية وقوفها الى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام ومساندة مشروع قيام الدولة وتطبيق الدستور والقانون والنهوض بالوضعين الإقتصادي والإجتماعي، معلنةً أنها وضعت ورقة تحت عنون: "تطلعات نحو لبنان الجديد"، ستضعها بتصرف الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سلام والكتل النيابية، كونها تشكل خارطة طريق نحو لبنان الجديد الذي يستجيب لتطلعات اللبنانيين وآمالهم بغدٍ مشرق.
أخبار لبنان
الهيئات الإقتصادية
نواف سلام
حكومة
التالي
مصادر لـ"اللواء": ما من إتفاق مسبق إنما مجموعة عوامل صبت في سياق دعم ترشيح سلام
ماكرون يرحب بتكليف نواف سلام: أمل في التغيير
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:37
درغام للـLBCI: تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة نتاج لبنانيّ صرف
آخر الأخبار
14:37
درغام للـLBCI: تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة نتاج لبنانيّ صرف
0
آخر الأخبار
10:59
الرئيس نواف سلام: لا حكومة مدنية وانتظر الاستشارات غدًا لنصل إلى تصوّر للحكومة المقبلة
آخر الأخبار
10:59
الرئيس نواف سلام: لا حكومة مدنية وانتظر الاستشارات غدًا لنصل إلى تصوّر للحكومة المقبلة
0
آخر الأخبار
10:59
تمام سلام بعد لقائه نواف سلام: نحن في ظل صفحة جديدة للبنان بدأت بانتخاب رئيس وتكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة والناس متفائلون ونتمنى لنواف سلام كل التوفيق ونضع كل إمكاناتنا بتصرفه وأدعو الجميع الى التعاون معه بتأليف الحكومة والوقت ليس لوضع شروط قاسية
آخر الأخبار
10:59
تمام سلام بعد لقائه نواف سلام: نحن في ظل صفحة جديدة للبنان بدأت بانتخاب رئيس وتكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة والناس متفائلون ونتمنى لنواف سلام كل التوفيق ونضع كل إمكاناتنا بتصرفه وأدعو الجميع الى التعاون معه بتأليف الحكومة والوقت ليس لوضع شروط قاسية
0
آخر الأخبار
08:56
ميقاتي بعد استقباله نواف سلام: اتفقنا على اجتماعات لاحقة للبحث في كل الامور واتمنى ان يتمكن من تشكيل حكومة بأسرع وقت
آخر الأخبار
08:56
ميقاتي بعد استقباله نواف سلام: اتفقنا على اجتماعات لاحقة للبحث في كل الامور واتمنى ان يتمكن من تشكيل حكومة بأسرع وقت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:41
المتقاعدون في التعليم الأساسيّ: في بداية العهد الجديد تحضير لإعادة صياغة المطالب
أخبار لبنان
15:41
المتقاعدون في التعليم الأساسيّ: في بداية العهد الجديد تحضير لإعادة صياغة المطالب
0
أخبار لبنان
15:14
تدابير سير في شارع المصارف تزامنًا مع إجراء الإستشارات لتأليف الحكومة
أخبار لبنان
15:14
تدابير سير في شارع المصارف تزامنًا مع إجراء الإستشارات لتأليف الحكومة
0
أخبار لبنان
14:53
درغام للـLBCI: سنكون متعاونين إلى أقصى درجة ولسنا في وارد التمسك بحقائب معيّنة
أخبار لبنان
14:53
درغام للـLBCI: سنكون متعاونين إلى أقصى درجة ولسنا في وارد التمسك بحقائب معيّنة
0
أخبار لبنان
14:35
السفير السعودي من المطرانية المارونية في طرابلس: نأمل عودة لبنان إلى دوره الريادي
أخبار لبنان
14:35
السفير السعودي من المطرانية المارونية في طرابلس: نأمل عودة لبنان إلى دوره الريادي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:37
أسعد درغام للـLBCI: لا يجوز بهذه المرحلة إقصاء أي مكون في لبنان وخصوصا المكون الشيعي كما لا يجوز استهداف الطائفة السنية بالمركز الأول لها داخل الدولة اللبنانية وأن تتحكم طائفة ثانية بتسمية رئيس الحكومة الذي يمثل المركز الأول لدى الطائفة السنية
آخر الأخبار
14:37
أسعد درغام للـLBCI: لا يجوز بهذه المرحلة إقصاء أي مكون في لبنان وخصوصا المكون الشيعي كما لا يجوز استهداف الطائفة السنية بالمركز الأول لها داخل الدولة اللبنانية وأن تتحكم طائفة ثانية بتسمية رئيس الحكومة الذي يمثل المركز الأول لدى الطائفة السنية
0
آخر الأخبار
10:59
الرئيس نواف سلام: لا حكومة مدنية وانتظر الاستشارات غدًا لنصل إلى تصوّر للحكومة المقبلة
آخر الأخبار
10:59
الرئيس نواف سلام: لا حكومة مدنية وانتظر الاستشارات غدًا لنصل إلى تصوّر للحكومة المقبلة
0
آخر الأخبار
14:46
درغام للـLBCI: أُعوّل أن يعود ويشارك الثنائيّ الشيعيّ في الحكومة المقبلة
آخر الأخبار
14:46
درغام للـLBCI: أُعوّل أن يعود ويشارك الثنائيّ الشيعيّ في الحكومة المقبلة
0
خبر عاجل
12:30
معلومات الـLBCI: رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع الرئيس بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات
خبر عاجل
12:30
معلومات الـLBCI: رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع الرئيس بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوكرانيا تأسر جنديين من كوريا الشمالية في الأراضي الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أوكرانيا تأسر جنديين من كوريا الشمالية في الأراضي الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هذا ما نريده من الحكومة الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هذا ما نريده من الحكومة الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
المخيمات الفلسطينية وواقع السلاح فيها
تقارير نشرة الاخبار
13:53
المخيمات الفلسطينية وواقع السلاح فيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حفلة للنادي الرياضي في واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حفلة للنادي الرياضي في واجهة بيروت البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تليفزيون لبنان بالفرنسي!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تليفزيون لبنان بالفرنسي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تعرفوا إلى الرابحين بسيارتي سهرة رأس السنة على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تعرفوا إلى الرابحين بسيارتي سهرة رأس السنة على الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
غرينلاند: ثروات مخفية تشعل سباق الهيمنة العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
غرينلاند: ثروات مخفية تشعل سباق الهيمنة العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محاولات لإعادة بناء ما دمرته الحرب في عدد من البلدات الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
محاولات لإعادة بناء ما دمرته الحرب في عدد من البلدات الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قطار التأليف ينطلق مع الاستشارات النيابية … وكتلتا “حزب الله” وأمل مشاركة غير مؤكدة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
قطار التأليف ينطلق مع الاستشارات النيابية … وكتلتا “حزب الله” وأمل مشاركة غير مؤكدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:01
الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد مواعيد استشارات التأليف
خبر عاجل
09:01
الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد مواعيد استشارات التأليف
2
أمن وقضاء
06:33
إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان
أمن وقضاء
06:33
إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان
3
خبر عاجل
05:07
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
خبر عاجل
05:07
مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي
4
خبر عاجل
12:30
معلومات الـLBCI: رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع الرئيس بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات
خبر عاجل
12:30
معلومات الـLBCI: رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع الرئيس بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات
5
أمن وقضاء
07:16
الجيش يداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات
أمن وقضاء
07:16
الجيش يداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات
6
خبر عاجل
12:17
معلومات الـLBCI: احتمال مقاطعة الاستشارات أو مشاركة الثنائيّ لا يزال واردًا بانتظار نتائج الاتصالات
خبر عاجل
12:17
معلومات الـLBCI: احتمال مقاطعة الاستشارات أو مشاركة الثنائيّ لا يزال واردًا بانتظار نتائج الاتصالات
7
خبر عاجل
06:20
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: اصغيت الى بعض الهواجس وأنا لست من اهل الاقصاء بل من اهل الوحدة والشراكة
خبر عاجل
06:20
رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: اصغيت الى بعض الهواجس وأنا لست من اهل الاقصاء بل من اهل الوحدة والشراكة
8
خبر عاجل
00:16
الوكالة الوطنية للإعلام: رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وصل إلى بيروت
خبر عاجل
00:16
الوكالة الوطنية للإعلام: رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وصل إلى بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More