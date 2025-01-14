الهيئات الإقتصادية: لتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية جامعة

هنأت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في بيان، الرئيس نواف سلام بتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، متمنيةً له التوفيق والنجاح في مهامه بما يحقق مصلح لبنان واللبنانيين.



ودعت الهيئات الإقتصادية القوى السياسية والكتل النيابية لتسهيل عملية تشكيل الحكومة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية جامعة خصوصاً أن صعوبة المرحلة الراهنة التي تأتي في أعقاب أزمات متتالية وحرب مدمرة تتطلب تضافر كل الجهود لإنقاذ البلد وإعادته الى طريق التعافي والنهوض.



وإذ أكدت الهيئات الإقتصادية ضرورة إعلاء منطق الدولة والدستور والقانون وضرورة الحفاظ على وحدتنا الداخلية والوطنية، اعتبرت أن انتصار خيار ومنطق الدولة هو إنتصار للبنان ولجميع اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وإنتماءاتهم.



وأكدت الهيئات الإقتصادية وقوفها الى جانب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام ومساندة مشروع قيام الدولة وتطبيق الدستور والقانون والنهوض بالوضعين الإقتصادي والإجتماعي، معلنةً أنها وضعت ورقة تحت عنون: "تطلعات نحو لبنان الجديد"، ستضعها بتصرف الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سلام والكتل النيابية، كونها تشكل خارطة طريق نحو لبنان الجديد الذي يستجيب لتطلعات اللبنانيين وآمالهم بغدٍ مشرق.