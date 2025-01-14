حليمة قعقور للـLBCI: ما حصل أمس هو قرار لبناني بحت... وهذا ما قاله لي نواف سلام

أكدت النائبة حليمة قعقور أن ما حصل أمس هو قرار لبناني بحت، في إشارة الى الاستشارات النيابية الملزمة التي أدت الى تكليف القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة المقبلة.



ولفتت في حديث للـLBCI، الى أن خطاب القسم الذي أدلاه رئيس الجمهورية في مجلس النواب كان رائعا، معتبرة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأدائه السابق لا يمكنه تطبيق خطاب القسم.



وأشارت قعقور الى أن رسالة القاضي نواف سلام اليوم هي رسالة تشاركية وعدم اقصاء. وقالت: "أتمنى أن تقبل كل الأحزاب ألا يكونوا ممثلين بالحكومة ولا نكون نحن ممثلين بل أن يكون هناك أصحاب اختصاص كفّهم نظيف ولديهم رؤية".



وأضافت: "أتمنى ودعوتي الى الجميع بأن نقبل بحكومة إختصاصيين".



وكشفت أنها اتصلت برئيس الحكومة المكلف اليوم وسألته عن شكل الحكومة. ونقلت عنه قوله: "أنا رأيي من رأيكم وبدي إسمع لكل الناس ولكل الأحزاب".

وأشارت النائبة حليمة قعقور الى أنه في انتخابات الرئاسة كان التدخل كبيرا ومن جهات خارجية عدّة، قائلة: "كان هناك كلام بالمباشر ولكن ليس معي".

وقالت: "أما في موضوع الحكومة، قمت بإتصالات وسألت بعض النواب عمّا اذا كان أحد تكلّم معهم وكان الجواب كلا".



ورأت أن العديد من الأشخاص كانت لديهم مشاكل شخصية أو مهنية أو سياسية مع ميقاتي وهذا ما أدى الى تسمية نواف سلام.