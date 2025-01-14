نواف سلام بعد لقائه ميقاتي: اتفقنا على أن نعود ونلتقي

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بعد ظهر اليوم، في دارته.وبعد الاجتماع، قال الرئيس ميقاتي: "سعدت اليوم بأن ألتقي بالرئيس المكلف نواف سلام. وطبعا، تطرقنا خلال الجلسة إلى الأمور الراهنة وبعض الملفات الشائكة الموجودة، وكان اجتماعنا قصيرا اليوم، لأن لديه جولات بروتوكولية، ولكن اتفقنا على عقد اجتماعات لاحقة للبحث في كل الأمور. أهنئه من كل قلبي، وأهنىء اللبنانيين به، وأتمنى أن يكون انتخابه ساعة خير، وأن يتمكن من تشكيل حكومة في أسرع وقت وان يقوم بما يلزمه الواجب الوطني".من جهته، قال الرئيس سلام: "أعتقد بأن الرئيس ميقاتي قال الأساس، كانت الجلسة قصيرة اليوم، واتفقنا على أن نعود ونلتقي لمرة أو أكثر بعد أن ننجح في تأليف الحكومة للاطلاع على مجموعة من الملفات ونستفيد من تجربة الرئيس ميقاتي. وكانت مناسبة لنشكره على كل الجهود التي بذلها في المرحلة الماضية للوصول الى وقف إطلاق النار وبداية العمل على تنفيذ الاتفاق، وستكون لدينا لقاءات قريبا مع دولة الرئيس".وردا على سؤال، قال ميقاتي: "عبرت عن سعادتي وسروري للرئيس المكلف بتكليفه وأتمنى له كل الخير وأن يقوم بتشكيل الحكومة بالسرعة المطلوبة، وأن تتم مقاربة الملفات بطريقة إيجاد الحلول في أسرع وقت. وشرحت له السنوات الثلاث والنيف التي أمضيناها وماذا فعلنا وما كنا ننوي القيام به ومشاريع القوانين التي أرسلناها إلى مجلس النواب، وتمنيت ان يكون مجلس النواب متفاعلا معه من أجل الوصول إلى حلول لكل النقاط المطلوبة".وسئل: ماذا عن الاتفاق الذي قيل إنه تم بين الثنائي الشيعي وقائد الجيش الذي أصبح رئيسا للجمهورية وقضى بأن تكون رئيس حكومة؟أجاب: "سئلت هذا السؤال من قبل، وقلت إن هناك آلية دستورية لاختيار رئيس الوزراء، فهذه الآلية كانت مطبقة بشكل كامل، وإني أنتهز هذه المناسبة لأحيي الديمقراطية في البلد، والطريقة الديمقراطية التي حصلت، وكلنا يجب أن نرضخ لهذا الموضوع".وردا على سؤال عن الفرق بين نجيب ميقاتي ونواف سلام في إدارة البلاد؟ أجاب: "لن أجيبك مباشرة، الفرق هو متر طول".وسئل: هل تفاجأت بالاستشارات؟، فأجاب: "لا كنت أتابعها، وكان هناك قرار لدى النواب الذين يعكسون رأي الشعب، وفي هذا الظرف كما قلت، لا اخفي عنكم أني سررت جدا وسعيد جدا بأننا تمكنا من تمرير المرحلة الماضية والحمدلله، بأقل أضرار ممكنة على الدولة، وتمكنا من المحافظة عليها. واليوم، نسلم الأمانة بكل إخلاص لأشخاص أهل لتحمل هذه المسؤولية".كما سئل: هل شعرت بالغدر من قبل بعض النواب؟ فأجاب: "الآلية ديموقراطية طبيعية، فنحن نبقى كلنا أصدقاء وعائلة واحدة. كل واحد لديه الحرية بقول ما يريد، وأنا هنا أقول إن لا حقد لدي أو عتب على أي شخص بما سمى طالما كانت التسمية صحيحة".