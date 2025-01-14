أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان صادر عن عائلة آل الأشقر في جريمة قتل ولدها: لتوضيح الحقائق وإجراء تحقيق شفاف

أخبار لبنان
2025-01-14 | 11:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان صادر عن عائلة آل الأشقر في جريمة قتل ولدها: لتوضيح الحقائق وإجراء تحقيق شفاف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بيان صادر عن عائلة آل الأشقر في جريمة قتل ولدها: لتوضيح الحقائق وإجراء تحقيق شفاف

على أثر الجريمة النكراء التي حصلت في ديك المحدي والتي أودت بحياة ابنها طلال، تنفي عائلة الأشقر نفيًا تامًا كل المزاعم الواردة في البيان الصادر عن قوى الأمن الداخليّ.

 

وأوضحت العائلة أنّ على موقع قوى الامن نشرت صورة للمضبوطات حاولت القوى الامنية من خلالها تصوير الضحية على انه مجرم “علماً ان الصورة لا تبين سوى سلاح حربي يكاد يكون موجودًا في كل منزل وبعض العقاقير التي يتناولها المجنى عليه لدواع نفسية وصحية”.

 

وقالت إنّ “الاهم من كل هذا وذاك ان الجرم المنسوب للمغدور كان إطلاق النار في الهواء ابتهاجا بالرئيس الجديد، فهل هذا يشرع اغتياله امام والده البالغ من العمر 84 سنة ؟”

 

وأضافت: “العناصر الأمنية قدموا إلى المكان دون أن يظهروا اية إشارة توقيف أو أي مستند يدل على هويتهم بل دخلوا بمظهر بوليسي استقوائي لا يمت لدولة القانون بصلة، بهدف ترهيب الحاضرين لا سيما  ان والد المتوفي كان قد تعهد بتاريخ سابق بجلبه بنفسه الى مركز الشرطة القضائية.”

 

ولفتت إلى أنّ الوالد “كان قد اعلم بتاريخ سابق عناصر درك فصيلة انطلياس ان ابنه المغدور يعاني من انفصام الشخصية Bipolar، ويعاني من اضطرابات نفسية”.

 

وقالت: “مع ذلك، وبالرغم من المام القوى الامنية بحالة المتوفي الصحية والنفسية، لم يردعهم هذا الامر من امطار المأسوف على شبابه بست رصاصات في مختلف انحاء جسده، ولم يكن من المرحوم طلال الا ان رد النار بالنار دون ادراكه هوية " المهاجمين”.”

 

 وأشارت إلى أنّ “من يعاين ساحة الجريمة يعتقدها ساحة حرب حيث لم تسلم اية زاوية من المنزل من إطلاق النار العشوائي.”

 

وأكّدت العائلة “أن ابنها لم يكن هو المبادر الى إطلاق النار، وقد بقي ممدا على الأرض بعد اصابته لمدة أكثر من نصف ساعة بالرغم من طلب الوالد نقله الى مستشفى الجامعة الاميركية الا ان احداً من افراد وعناصر الشرطة القضائية لم يمتثل لطلبه وبقي الجريح ينزف ارضا ويزعمون ان اصابته طلقة سطحية بالكتف”.

 

وأوضحت أنّ “الضابط المصاب وفور اصابته نقل الى مستشفى سرحال وابقوا على المرحوم طلال ارضا".

 

ودعت العائلة إلى توضيح الحقائق وإجراء تحقيق شفاف وعادل حول ملابسات الحادث لضمان عدم التلاعب بالمعلومات أو تشويه سمعة ابنهم، ودعاؤنا للقوى الامنية ان تستجمع قواها و"مراجلها" لتلاحق المجرمين الحقيقيين.


أخبار لبنان

آخر الأخبار

عائلة

الأشقر

جريمة

ولدها:

لتوضيح

الحقائق

وإجراء

تحقيق

LBCI التالي
مصادر لـ"اللواء": ما من إتفاق مسبق إنما مجموعة عوامل صبت في سياق دعم ترشيح سلام
ماكرون يرحب بتكليف نواف سلام: أمل في التغيير
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-16

بيان للشرطة الإسرائيلية والشاباك: رئيس الوزراء وعائلته لم يكونوا في المنزل أثناء إلقاء القنبلتين وتم فتح تحقيق

LBCI
أخبار دولية
2024-12-28

بوتين يدعو إلى تحقيق "موضوعي وشفاف" في تحطم الطائرة الأذربيجانية

LBCI
أخبار دولية
2024-12-26

كندا تحث روسيا على السماح بتحقيق شفاف في تحطم الطائرة الأذربيجانية

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-18

بيان مشترك عن سفارتي أميركا وفرنسا و"اليونيفيل": لجنة الاشراف سوف تجتمع بانتظام وستنسق عملها لتحقيق التقدم في تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:41

المتقاعدون في التعليم الأساسيّ: في بداية العهد الجديد تحضير لإعادة صياغة المطالب

LBCI
أخبار لبنان
15:14

تدابير سير في شارع المصارف تزامنًا مع إجراء الإستشارات لتأليف الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
14:53

درغام للـLBCI: سنكون متعاونين إلى أقصى درجة ولسنا في وارد التمسك بحقائب معيّنة

LBCI
أخبار لبنان
14:35

السفير السعودي من المطرانية المارونية في طرابلس: نأمل عودة لبنان إلى دوره الريادي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-13

باسيل لـ"عشرين 30":سمينا نواف سلام بسبب الصفات التي يتمتع بها ولتأمين التوافق من العدد الأكبر من النواب لإمكانية الوصول وهناك معرفة شخصية تجمعنا به وكنا قد طرحنا اسمه سابقا ومن الطبيعي أن نتواصل معه

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-13

منصوري: إزالة العوارض الأسمنتية من أمام مصرف لبنان وفتحه أمام الجمهور

LBCI
خبر عاجل
12:17

معلومات الـLBCI: احتمال مقاطعة الاستشارات أو مشاركة الثنائيّ لا يزال واردًا بانتظار نتائج الاتصالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

تعرفوا إلى الرابحين بسيارتي سهرة رأس السنة على الـLBCI

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

أوكرانيا تأسر جنديين من كوريا الشمالية في الأراضي الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

هذا ما نريده من الحكومة الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

المخيمات الفلسطينية وواقع السلاح فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

حفلة للنادي الرياضي في واجهة بيروت البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

تليفزيون لبنان بالفرنسي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

تعرفوا إلى الرابحين بسيارتي سهرة رأس السنة على الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

غرينلاند: ثروات مخفية تشعل سباق الهيمنة العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

محاولات لإعادة بناء ما دمرته الحرب في عدد من البلدات الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

قطار التأليف ينطلق مع الاستشارات النيابية … وكتلتا “حزب الله” وأمل مشاركة غير مؤكدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:01

الأمانة العامة لمجلس النواب تحدد مواعيد استشارات التأليف

LBCI
أمن وقضاء
06:33

إحالة سلامة ومنصوري وبنوك عودة والموارد ومصر لبنان ومحاميين إثنين أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان

LBCI
خبر عاجل
05:07

مصادر الثنائي أمل وحزب الله للـLBCI: لن نستبق إجتماع بعبدا فالخبر اليقين وتوجهنا يحدده الرئيس بري إثر اجتماع بعبدا الثلاثي

LBCI
خبر عاجل
12:30

معلومات الـLBCI: رئيس الجمهورية سيدخل على خط المعالجة بالتنسيق مع الرئيس بري في شأن احتمال مقاطعة الثنائي الاستشارات

LBCI
أمن وقضاء
07:16

الجيش يداهم منطقة مجمع الصادق في العمروسية في الشويفات

LBCI
خبر عاجل
12:17

معلومات الـLBCI: احتمال مقاطعة الاستشارات أو مشاركة الثنائيّ لا يزال واردًا بانتظار نتائج الاتصالات

LBCI
خبر عاجل
06:20

رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من قصر بعبدا: اصغيت الى بعض الهواجس وأنا لست من اهل الاقصاء بل من اهل الوحدة والشراكة

LBCI
خبر عاجل
00:16

الوكالة الوطنية للإعلام: رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وصل إلى بيروت

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More