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الرئيس عون عرض مع ماغرو ترتيبات زيارة الرئيس الفرنسي

أخبار لبنان
2025-01-14 | 11:44
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الرئيس عون عرض مع ماغرو ترتيبات زيارة الرئيس الفرنسي
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الرئيس عون عرض مع ماغرو ترتيبات زيارة الرئيس الفرنسي

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه مارغو خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، في الترتيبات المتعلقة بالزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القيام بها الى لبنان يوم الجمعة المقبل، وعدد من المواضيع التي تهم البلدين.

وخلال اللقاء، جدد ماغرو التهاني للرئيس عون، مشيرا الى ان "الزيارة الرئاسية الفرنسية تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية - الفرنسية والاهتمام الذي يبديه الرئيس ماكرون بالوضع في لبنان". وتطرق البحث ايضا، الى الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار.

وحضر اللقاء المستشار السياسي في السفارة الفرنسية رومان كالفيري والمستشار جان عزيز.


واستقبل الرئيس عون السفير الروسي لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي سلمه رسالة تهنئة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناسبة انتخابه، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الأخيرة والعلاقات الثنائية.

وجاء في رسالة الرئيس الروسي: "أود ان اشدد على أن روسيا الاتحادية تلتزم باستمرار نهج ثابت لدعم سيادة ووحدة وسلامة أراضي لبنان واستقراره الداخلي والتوافق بين الأديان. أتطلع الى ان جهودكم في منصب رئيس الدولة، ستساهم في مواصلة تعزيز العلاقات الروسية - اللبنانية الودية تقليدياً، لصالح شعبينا وضمان الامن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأتمنى لكم النجاح ودوام الصحة والرخاء".


من جهة أخرى، واصل الرئيس عون تلقي التهاني بانتخابه من القادة العرب.

وفي هذا السياق، تلقى رئيس الجمهورية برقية تهنئة من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، جاء فيها: "أتمنى لفخامتكم كل التوفيق والسداد لما فيه خير ومصلحة واستقرار البلد الشقيق وتوجيه كافة طاقاته وامكانياته للنهوض به وتحقيق كل ما ينشده من نمو وتقدم وازدهار. وأنتهز هذه المناسبة للاشادة بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع دولة الكويت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، ومؤكدا في الوقت ذاته على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها الى آفاق أرحب في كافة المجالات لما فيه خير ومصلحة البلدين المشتركة، راجيا للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق المزيد من الرقي والنماء، ولفخامتكم موفور الصحة وتمام العافية".

كما تلقى الرئيس عون رسالة تهنئة من الرئيس التونسي قيس سعيّد لمناسبة انتخابه، اكد فيها الاستعداد التام "لتعزيز أواصر الاخوّة وتطوير التعاون مع بلدكم الشقيق الذي تربطنا به علاقات عريقة متجذّرة في التاريخ، وتجمعنا معه طموحات مشتركة لتحقيق مزيد من المناعة والتطور والنموّ".

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