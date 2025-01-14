نواف سلام اتصل بالحريري ودياب

أجرى الرئيس المكلف نواف سلام اتصالا هاتفيا بالرئيس سعد الحريري الموجود خارج لبنان.



كما تلقى الرئيس حسان دياب، الموجود خارج لبنان، اتصالا هاتفيا من الرئيس المكلف نواف سلام.



وهنأ الرئيس دياب الرئيس المكلف، متمنياً له التوفيق في مهمته، وتم الاتفاق على عقد لقاء بعد عودة الرئيس دياب إلى لبنان.



وسيزور الرئيس سلام، صباح غد، الرئيس السابق العماد ميشال عون في دارته.