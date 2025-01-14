السفير المصري اتصل بنواف سلام وأكد دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان

اتصل السفير المصري لدى لبنان علاء موسى بالرئيس المكلف لتشكيل الحكومة نواف سلام حيث هنأه بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.



وأعرب موسى عن تمنياته للرئيس المكلف بالتوفيق في مهامه، مؤكدا دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان وأمنه وازدهاره.