السفير السعودي من المطرانية المارونية في طرابلس: نأمل عودة لبنان إلى دوره الريادي

زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري اليوم، دار المطرانية المارونية في طرابلس، والتقى رئيس أساقفتها المطران يوسف سويف بحضور المونسنيور ماريو ماضي، والخوري جو رزق الله.



ووضع البخاري الزيارة في إطار "التهنئة بالأعياد، وبالمرحلة الجديدة التي يعيشها لبنان التي نأمل فيها أن يعود لبنان إلى دوره الريادي الذي كنا نتغنى به"، قائلا: "ان الإرادة الوطنية الجامعة، والنضج الذي شهدناهما مؤخراً، اسفرا عن انطلاق مرحلة جديدة، نأمل ان تحمل معها كل الخير على لبنان".



واعتبر أن "خيار المملكة الاستراتيجي هو السلام، وأن رؤية المملكة في هذا الاتجاه بدأت تثمر في المنطقة"، آملا أن يستمر التواصل مع دار المطرانية و الأبرشية من اجل خير المدينة. ووجه دعوة للمطران سويف لزيارة السفارة السعودية "بيتكم الثاني".



من جهته، رحب المطران سويف "بالضيف الكريم في دار المطرانية المارونية في طرابلس" وقال: "ان زيارتكم إلى طرابلس عزيزة جداً"، شاكراً اياه على زيارته، وعلى "اهتمام المملكة الدائم بلبنان وشعبه".