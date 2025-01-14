درغام للـLBCI: سنكون متعاونين إلى أقصى درجة ولسنا في وارد التمسك بحقائب معيّنة

أكّد النائب أسعد درغام أنّ خطاب القسم لرئيس الجمهورية المنتخب العماد جوزيف عون يلبي طموحات “التيار الوطنيّ الحر” وتكتل لبنان القويّ في بناء دولة.

وقال للـLBCI: “هناك فرصة حقيقية لبناء دولة في ظل انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بدعم دوليّ.”

وأضاف: “تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة نتاج لبنانيّ صرف.”

وكشف عن أنّ ليلة الأحد بدأ الاتجاه نحو تسمية سلام لرئاسة الحكومة وعن أنّه كان هناك إجماع داخل الهيئة السياسية على ضرورة التناسق والتكاتف.

وأعرب درغام عن اعتقاده بأنّ الثنائيّ الشيعيّ سيعود ويشارك في الحكومة المقبلة.

وقال: “سنكون متعاونين إلى أقصى درجة ولسنا في وارد التمسك بحقائب معيّنة.”

وشدد على أنّه “لا يجوز في هذه المرحلة إقصاء أي مكوّن في لبنان وخصوصًا المكون الشيعيّ وأن يشعر أيّ طرف بأنّه مستهدف”.

كما شدد على أنّه “لا يجوز استهداف الطائفة السنية بالمركز الأول لها داخل الدولة اللبنانية وأن تتحكم طائفة ثانية بتسمية رئيس الحكومة الذي يمثل المركز الأول لدى الطائفة السنية”.