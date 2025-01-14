المتقاعدون في التعليم الأساسيّ: في بداية العهد الجديد تحضير لإعادة صياغة المطالب

عُقد اجتماع للأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسيّ، في ثانوية راشيا الرسمية، لبحث أوضاع الأساتذة المتقاعدين ومطالبهم.

واستعرضت في اللقاء المستجدات على صعيد مطالب الأساتذة، إضافة الى المهام والتوجهات، تجديد البطاقات، وجمع الاشتراكات.

واتفق على إطلاق أوسع اتصالات للتعريف بالرابطة، ومضاعفة الانتساب اليها.

وأكّد البيان أنّه “بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة وبداية العهد الجديد، اتُفق على التحضير لإعادة صياغة مطالب الأساتذة والجهوزية لمواجهة أي منحى تهميشي لمطالبهم. وجرى التركيز على مطلبين أساسيَين، هما سلسلة رواتب جديدة، تعيد كامل ما نُهب منا من قيمة رواتبهم. وتعزيز وتطوير عمل تعاونية موظفي الدولة وتحسين خدماتها وتقديماتها... إضافة الى توصيات بالاهتمام بكبار السن من الأساتذة المتقاعدين والنشاطات الاجتماعية والثقافية".