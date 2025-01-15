انقلاب شاحنة على طريق كفرحيم وتحويل السير عبر بعقلين

أدى انقلاب شاحنة تحمل كمية من الرمل على طريق كفرحيم إلى انقطاع حركة المرور وتوقف السير. ويعمل الأهالي على رفع الشاحنة وازالة الحمولة، تمهيدا لاعادة فتح الطريق. علما أنه تم تحويل السير عبر بعقلين-كفرحيم نحو الساحل، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.