ميشال عون استقبل نواف سلام

استقبل الرئيس السابق العماد ميشال عون في دارته في الرابية رئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام، وتمّ خلال اللقاء التداول في الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه لبنان.



وقد أشاد الرئيس عون بكلمة الرئيس سلام التي ألقاها في القصر الجمهوري إثر تكليفه برئاسة الحكومة، وأعرب عن تأييده لمضمونها. وتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته لما فيه خير لبنان واللبنانيين.