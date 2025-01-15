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الراعي من القصر الجمهوري: الرئيس يتمنى تأليف الحكومة سريعاً من دون اقصاء لأي أحد
أخبار لبنان
2025-01-15 | 04:04
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الراعي من القصر الجمهوري: الرئيس يتمنى تأليف الحكومة سريعاً من دون اقصاء لأي أحد
أعلن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بعد زيارة لوفد من المطارنة الى القصر الجمهوري، ان الرئيس جوزاف مؤمن بما قاله بخطاب القسم والامور لا تحدث بين ليلة وضحاها ويتمنى تأليف الحكومة سريعاً من دون اقصاء لأي أحد.
و
توجه للرئيس عون قائلاً: "نتمنى لفخامتكم النجاح في مهمتكم الكبيرة ومنها: بناء الوحدة الداخلية التي يشعر فيها كل مواطن أنه مسؤول، فلا إقصاء لأحد، وإعادة إعمار ما تهدم من منازل ومؤسسات، ودور عبادة، وقيام مؤسسات الدولة والنهوض الاقتصادي، وإجراء الإصلاحات في البنى والهيكليات.
ورداّ على سؤال بعد اللقاء، بشأن غياب بري عن موعده للاستشارات النيابية، اجاب: "في مجال يجي على رواق في مجال يجي بعدين" المهم لا اقصاء لأحد".
ولاحقاً، علمت الـLBCI أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام سيلتقي الرئيس بري يوم الجمعة.
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