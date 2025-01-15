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ميقاتي استقبل وزير الزراعة وبحث مع دندن في التحضيرات الجارية لاعادة فتح السفارة الاماراتية

أخبار لبنان
2025-01-15 | 04:50
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ميقاتي استقبل وزير الزراعة وبحث مع دندن في التحضيرات الجارية لاعادة فتح السفارة الاماراتية
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ميقاتي استقبل وزير الزراعة وبحث مع دندن في التحضيرات الجارية لاعادة فتح السفارة الاماراتية

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الزراعة عباس الحاج حسن صباح اليوم في السراي وعرض معه الأوضاع العامة.

كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن وبحث معه في التحضيرات الجارية لاعادة فتح السفارة الاماراتية في بيروت.

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الجامعة الأميركية الدكتور فضلو خوري الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا مع الرئيس ميقاتي أوضاع الجامعة وكيفية العمل لحماية الوطن والجامعات والتعليم العالي والقطاع الصحي في هذه المرحلة الصعبة، ونتمنى أن تستمر العلاقة مع الرئيس ميقاتي المبنية على الوفاء وهو معروف عنه وفاءه لاصدقائه ولوطنه".

وردا على سؤال، اعتبر أن الاوضاع تسير نحو التحسن في ظل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف الرئيس نواف سلام.

أخبار لبنان

ميقاتي

فؤاد دندن

السفارة الاماراتية

عباس الحاج حسن

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