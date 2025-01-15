ظافر ناصر: غياب الميثاقية تكون عبر الغياب الكامل لطائفة معينة داخل الحكومة



اعلن أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ان الاستشارات النيابية جزء من العملية الديمقراطية وعلى الاطراف السياسية ان تتعامل مع النتائج، وقال: "لم ننقلب على أحد".



وشدد للـ lbci على وجوب التمييز بين الميثاقية والغطاء السياسي، فغياب الميثاقية تكون مثلاً عبر الغياب الكامل لطائفة معينة داخل الحكومة.



واكد ناصر على ضرورة تسهيل الانطلاقة الجديدة للعهد والحكومة ومحاولة تفادي أي إشكالية سياسية مع ثنائي "أمل" و"حزب الله". واشار الى أن كلام الرئيس المكلف أمس من بعبدا كان واضحا فيما يتعلق بمسألة الاقصاء او التهميش.



وعن التواصل مع الرئيس بري، اجاب: " الاتصالات غير مقطوعة ولكن لا أستطيع القول إن الأمور بهذين اليومين تناقش بتفاصيلها ولكن الاتصال لم ينقطع يوما".