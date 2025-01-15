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اللبنانية الاولى استقبلت كلودين عون: سنواصل العمل من اجل تحقيق ما تصبو اليه المرأة اللبنانية
أخبار لبنان
2025-01-15 | 05:40
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اللبنانية الاولى استقبلت كلودين عون: سنواصل العمل من اجل تحقيق ما تصبو اليه المرأة اللبنانية
نوّهت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون بـ"الدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وما حققته من إنجازات خلال الأعوام الماضية والتي رفعت شأن المرأة في لبنان الى اعلى المستويات".
وأكدت عون في خلال استقبالها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون ونائبة الرئيسة السيدة منى الصلح في قصر بعبدا انها "ستواصل العمل من اجل تحقيق ما تصبو اليه المرأة اللبنانية من تقدم وحضور فاعل ومؤثر في الحياة الاجتماعية اللبنانية".
بدورها، قالت السيدة كلودين عون إنه "نظرا لأهمية استمرار عمل المؤسسات العامة لم تتوقف الهيئة عن القيام بمهامها في خلال فترة الشغور الرئاسي واستطاعت على مدار سبع سنوات ونصف ان تعمل بمهنية وشفافية وبشكل تطوعي، وبنهج تشاركي مع مختلف الافرقاء من القطاعين العام والخاص".
وأضافت :"على الرغم من التحديات والعقبات التي واجهناها، وواجهها الوطن وواجهتها بالاخص، المرأة اللبنانية، حققنا إنجازات هامة ابرزها رفع الوعي المجتمعي حول قضايا المرأة وحول أهمية تعزيز دورها على مختلف الأصعدة، واعتماد إصلاحات إدارية داخل الهيئة الوطنية، والتوصل الى إقرار قوانين جديدة لحماية النساء والفتيات من اشكال العنف كافة، وتعديل قوانين أخرى من شأنها تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. كذلك اعددنا وبدأنا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 وخطة عملها الأولى، اضافة الى الخطة الوطنية الأولى لقرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والامن2019-2023، والخطة الثانية لهذا القرار، التي سوف تشكل مع الاستراتيجية الوطنية للمرأة خارطة طريق في السنوات المقبلة".
وأعربت رئيسة الهيئة عن املها في ان يتم اعتماد مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تشكيل الحكومة الجديدة "على امل ان نشهد في المستقبل القريب تكريسا لهذا المبدأ في القانون كما في الثقافة. كذلك نأمل ان تتبنى وتَقر الحكومة الجديدة الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان وخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325".
وتمنت للجمعية العامة الجديدة للهيئة الوطنية ولرئيستها المقبلة النجاح في تحقيق تقدم في قضايا المرأة في لبنان.
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