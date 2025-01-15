يازجي من بعبدا: أمام رئيس الجمهورية مسيرة طويلة وشاقة لانقاذ لبنان

أكد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنّا العاشر يازجي أن أمام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مسيرة طويلة وشاقة لانقاذ لبنان، قائلا: "لقد نال ثقة جميع اللبنانيين وكلنا أمل بلبنان جديد بعهده".



كلام يازجي جاء بعد لقائه مع وفد من المطارنة، رئيس الجمهورية لتهنئته.



وقال يازجي من القصر الجمهورية في بعبدا: "أكدنا للرئيس جوزيف عون أننا الى جانبه مع جميع اللبنانيين"، مشيرا الى أن لبنان طوى صفحة وفُتحت صحفة جديدة.