الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة باشر بالاستشارات النيابية غير الملزمة... إليكم التفاصيل

من المجلس النيابي، باشر الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي تسبق تقديم تشكيلته الوزارية لرئيس الجمهورية.



الاستشارات في يومها الأول، غاب عنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.



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