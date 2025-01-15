سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي الحكومي

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات في السرايا اليوم.



وفي هذا الاطار استقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا وعرض معه الاوضاع العامة.



النائب الخير

واستقبل ميقاتي النائب أحمد الخير، حيث قال: "كنا على تنسيق مستمر ودائم مع الرئيس ميقاتي، والجميع يعرف العلاقة التي تربطني بدولته وهي ليست فقط علاقة سياسية، بل علاقة ود وأخوة مع الرئيس ميقاتي، ومن خلال التواصل معه كان رأي الرئيس ميقاتي واضحا بأننا دائما إلى جانب التوافق، ونحن دائما ندعم موقع الرئاسة والحكومة، وندعم كل من يكلف بهذا الموقع، انطلاقا من هذا الامر كان راي الرئيس ميقاتي ان نصوّت للرئيس نواف سلام ،وكان مصرا على أن ناخذ هذا الموقف الذي رايتم ايضا نتيجته أو انعكاس نتيجته على بعض الكتل الأخرى التي صوتت بالورقة البيضاء، وهذا دليل قاطع على ان هذا كان هو توجه رئيس الحكومة أنذاك".



واضاف: "ان اي شخصية تكون في هذا الموقع سنكون خلفها وداعمين لها مع الرئيس ميقاتي ومع جميع رؤساء الحكومة السابقين، وهذا الصرح هو لجميع اللبنانيين والمواطنين ولكن نحن نعرف ان هناك خصوصية سنية تتعلق بالقصر الحكومي وبمن يشغل هذا الموقع". دد

وتابع: "انطلاقا من هذا الأمر باسمي واسم دولة الرئيس اقول اننا ستكون الى جانب الرئيس نواف سلام مسهلين وداعمين لمساره السياسي ونتمنى من كل الافرقاء في البلد ان يكونوا متعاونين ومسهلين لهذا العهد الجديد. لدينا رئيس جمهورية صاحب رؤية ونظيف الكف ولدينا رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة صاحب رؤية ايضا ونظيف الكف وهما رجلا دولة ونحن اولاد دولة ولن نكون الا داعمين له".



وزير الزراعة

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن وعرض معه الاوضاع العامة.



سفير لبنان في الامارات

كما استقبل ميقاتي سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن وبحث معه في التحضيرات الجارية لاعادة فتح السفارة الاماراتية في بيروت.



الجامعة الاميركية



الى ذلك، استقبل ميقاتي رئيس الجامعة الاميركية الدكتور فضلو خوري الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا مع الرئيس ميقاتي أوضاع الجامعة وكيفية العمل لحماية الوطن والجامعات والتعليم العالي والقطاع الصحي في هذه المرحلة الصعبة، ونتمنى أن تستمر العلاقة مع الرئيس ميقاتي المبنية على الوفاء وهو معروف عنه وفاءه لاصدقائه ولوطنه."

وردا على سؤال اعتبر" ان الاوضاع تسير نحو التحسن في ظل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف الرئيس نواف سلام".