بو حبيب التقى سفير فرنسا وبيلاروسيا والممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان

عرض وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب مع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو لمستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، ولاستحقاق تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية.



كما التقى بو حبيب سفير بيلاروسيا غير المقيم في لبنان يوري سلوكا يرافقه القنصل الفخري لبيلاورسيا في لبنان ايلي سركيس، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.



وفي إطار لقاءاته أيضا، استقبل بو حبيب الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوسي، في زيارة تعارف بروتوكولية لمناسبة تسلمها منصبها، وتمنى لها النجاح في مهمتها، وتعزيز التعاون بين لبنان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.