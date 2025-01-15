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أعضاء لجنة الاشراف على وقف الأعمال العدائية تفقدوا المواقع التي انتشر فيها الجيش جنوبًا

أخبار لبنان
2025-01-15 | 11:16
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أعضاء لجنة الاشراف على وقف الأعمال العدائية تفقدوا المواقع التي انتشر فيها الجيش جنوبًا
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أعضاء لجنة الاشراف على وقف الأعمال العدائية تفقدوا المواقع التي انتشر فيها الجيش جنوبًا

قام رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز يرافقه الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، بالانضمام إلى ضباط من الجيش اللبناني في زيارة لنقاط تفتيش تابعة للجيش في القطاع الغربي لجنوب لبنان.  

وتولى اللواء الخامس في الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على هذه المنطقة الأسبوع الماضي فور انسحاب القوات الإسرائيلية. ويعمل جنود اللواء الخامس على جعل الطرق والقرى آمنة لتمكين السكان من العودة إلى ديارهم. 

كما زار الجنرال جيفرز والجنرال بونشان سبع نقاط تفتيش للجيش حيث قام الضباط من اللجنة بمعاينة الجنود اللبنانيين وهم يعملون على مراقبة الطرق لتوفير الأمن ومنع تحرك الجماعات المسلحة غير المصرح لها وفقًا لاتفاقية وقف الأعمال العدائية الموقعة في 26 تشرين الثاني، 2024.  

كما شهدا جهود إعادة الإعمار وقيام فريق مهندسين من الجيش اللبناني بتفجير بعض من 31 صاروخ (107 ملم) التي تم اكتشافها في بلدة شمع صباح اليوم. 
 
وقال الجنرال جيفرز: "إن نقاط التفتيش والدوريات التابعة للجيش اللبناني تعمل بشكل فعال في جميع أنحاء القطاع الغربي لجنوب لبنان، والجنود ملتزمون بمهمتهم باعتبارهم الضامنين الوحيدين لأمن لبنان. وقد خلق وجودهم شعوراً بالأمان والاستقرار، وهذا سيكون أمرًا مهمًا بالنسبة للمدنيين الذين سيستأنفون قريباً أنشطتهم الطبيعية في المنطقة.  إننا على مسار إيجابي للغاية لمواصلة انسحاب الجيش الإسرائيلي كما جرى التخطيط له، والجيش اللبناني يوفر للبنان الأمن والاستقرار".

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