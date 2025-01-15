ميقاتي إستقبل وزيري خارجيتي إسبانيا والدانمارك

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية إسبانيا والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وإسبانيا والوضع الراهن في المنطقة.



وخلال الاجتماع، نوه الوزير الإسباني بـ"إدارة الرئيس ميقاتي شؤون البلاد طوال الفترة السابقة الصعبة، ومواجهته للتحديات العديدة التي تعرض لها لبنان، بما فيها الحرب الأخيرة".



كما هنأ "لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إطلاق العجلة الدستورية في البلد".



وكذلك، اطلع رئيس الحكومة على المساعدات الاضافية التي ستقدمها إسبانيا إلى الجيش ودعمها الدائم في المحافل الدولية لوجود قوات اليونيفيل في الجنوب".



وكان رئيس الحكومة استقبل وزير خارجية الدانمارك لارس لوك روثمان، بعد الظهر، في السرايا، بحضور سفير الدانمارك كريستوفر فيفيك والوفد المرافق.



وتم البحث في العلاقات بين البلدين والملفات المشتركة، لا سيما الدعم اللوجستي الذي تقدمه الدانمارك إلى الجيش.



وهنأ الوزير الدانماركي ب"إنجاز وقف اطلاق النار".



كما هنأ "لبنان بانتخاب رئيس الجمهورية"، متمنيًا "تشكيل حكومة جديدة قريبًا".