ميقاتي مرحبًا بالتوصل إلى إتفاق لوقف للنار في غزة: ينهي صفحة دموية من تاريخ الشعب الفلسطيني

رحب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعلان كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة.



وقال: "ان هذا الاعلان ينهي صفحة دموية من تاريخ الشعب الفلسطيني الذي عانى الكثير جراء العدوان الاسرائيلي. وكل الامل في ان يكون وقف اطلاق النار مستدامًا وان تلتزم به اسرائيل، ليصار تاليًا الى ايجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية واعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".