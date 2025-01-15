مخزومي: مصلحة لبنان أهم من الوصول إلى المناصب وهي تقتضي إغلاق صفحة الماضي والبدء بمرحلة جديدة ونهج جديد

كنب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "تويتر": "بعد لقاء الرئيس المكلف القاضي نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، حيث شكرت المعارضة التي رشحتني لمنصب رئيس الحكومة، وأكدت أن قرار الانسحاب من السباق الحكومي اتخذته بكل ضمير مرتاح وغلبت مصلحة لبنان على كل شيء آخر، وهكذا فعلت المعارضة أيضًا. فمصلحة لبنان أهم من الوصول إلى المناصب وهي تقتضي إغلاق صفحة الماضي والبدء بمرحلة جديدة ونهج جديد مع خطاب القسم، واختيار وجه جديد لرئاسة الحكومة".



