أبي المنى من القصر الجمهوري: نتمنى على الجميع التعاون مع هذه التجربة الجديدة

اعلن شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سماحة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى بعد زيارة الرئيس جوزاف عون مع وفد من المجلس المذهبي ومشايخ من الطائفة: " نحن معكم والى جانبكم كطائفة، وكموقع ومحبين وأصدقاء، ونأمل ان تسير عجلة الأمور والدولة بسهولة وبدعم ومظلة عربية ودولية جامعة".



واضاف: "الدولة هي المظلة التي تحمينا، واملنا بالسياسيين في لبنان ونتمنى على الجميع التعاون مع هذه التجربة الجديدة الناجحة".