وزير الخارجية الاردنية من القصر الجمهوري: سنعمل على ايجاد خطوات عملية لتعزيز التعاون مع لبنان

رأى وزير الخارجية الاردنية ايمن الصفدي بداية خير للبنان، مشدداً على وقوف الاردن الى جانب لبنان وسيادته واستقراره، قائلاً: "سنعمل على ايجاد خطوات عملية لتعزيز التعاون وضرورة التزام اسرائيل بوقف اطلاق النار".



وأكد الصفدي من القصر الجمهوري بعد زيارته للرئيس جوزاف عون، استمرار الاردن بدعم الجيش اللبناني كما سيقومون بدورهم بما خصّ اعادة الاعمار.