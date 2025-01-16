الرئيس عون مرحبا بالتوصل الى اتفاق بشأن غزة: الالتزام الجدي من قبل إسرائيل يحتاج الى متابعة فهي عودتنا على التنكر للقرارات الدولية



رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالتوصل الى اتفاق "يؤمل ان يؤدي الى نهاية الواقع المأسوي في غزة"، مقدراً الجهود الدولية التي بذلت في هذا الصدد.



واعتبر الرئيس عون ان "الالتزام الجدي من قبل إسرائيل ببنود الاتفاق يحتاج الى متابعة من الدول الراعية والأمم المتحدة، لان العدو الإسرائيلي عوّدنا على التملص من التزاماته والتنكر للقرارات الدولية، ولعل ما يجري في جنوب لبنان من اعتداءات وانتهاكات لوقف اطلاق النار خير دليل على ذلك".

وجدد الرئيس عون تأكيد" حق الفلسطينيين في دولتهم السيدة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية"، مشيرا الى ان "تطبيق الاتفاق الجديد سوف يسمح ببدء عودة المهجرين الفلسطينيين الى ديارهم بالتزامن مع ضرورة اطلاق عملية إعادة اعمار ما تهدم في غزة المنكوبة".