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الرئيس جوزاف عون يتلقى دعوة لزيارة قطر
أخبار لبنان
2025-01-16 | 06:55
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الرئيس جوزاف عون يتلقى دعوة لزيارة قطر
تلقى الرئيس جوزاف عون دعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني لزيارة قطر ، نقلها السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني.
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