الرئيس جوزاف عون يتلقى دعوة لزيارة قطر

تلقى الرئيس جوزاف عون دعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني لزيارة قطر ، نقلها السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني.