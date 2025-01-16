وزير الخارجية الأردني من عين التينة: هذه مرحلة جديدة من تاريخ لبنان

أكد وزير الخارجية الأردني الوقوف الى جانب لبنان الشقيق، قائلاً: "هذه مرحلة جديدة من تاريخ البلد نأمل خلالها أن تستعيد المؤسسات اللبنانية دورها كما نتطلع إلى استمرار التفاعل وتعزيز العلاقات بين لبنان والأردن".



وعن غزة، قال من عين التينة: "اتفاق غزة جاء بشكل حاسم لأن البديل هو الاستمرار بالكارثة وندعو الى تطبيق الاتفاق وادخال المساعدات الى قطاع غزة".