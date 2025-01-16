الامين العام للأمم المتحدة في بيروت اليوم

يصل الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الساعة السابعة من مساء اليوم الى بيروت، حيث يعقد فور وصوله محادثات مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب.