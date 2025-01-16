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بلاغ تذكيري لمحافظ بيروت الى أصحاب ومستثمري المقاهي والمطاعم والفنادق في مدينة بيروت
أخبار لبنان
2025-01-16 | 08:32
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بلاغ تذكيري لمحافظ بيروت الى أصحاب ومستثمري المقاهي والمطاعم والفنادق في مدينة بيروت
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً تذكيرياً الى أصحاب و مستثمري المقاهي والمطاعم والفنادق في مدينة بيروت، جاء فيه:
نذكركم بالبلاغ عدد 8028/2023 بوجوب تقيّد المؤسسات السياحية والتجارية (المقاهي والمطاعم والفنادق ...) بما يلي:
1- القيام بعملية فرز النفايات من المصدر قبل رميها في الحاويات المخصصة لها، وفصل وفرز النفايات الصلبة القابلة لاعادة التدوير على حدة.
2- عدم رمي نفاياتها في الحاويات المخصصة للنفايات المتواجدة في الطرقات تحت أي ذريعة.
3- التنسيق مع الشركة المتعهدة اوقات رفع النفايات مباشرةً من مصدرها، ووجوب الاتفاق على تسليم النفايات المفرزة لها او لاي جهة بيئية متخصصة.
ولفتت الى أن هذه الاعمال ان كان لجهة فرز النفايات او تحديد آلية وزمان رفعها لا تتطلب أي مصاريف اضافية على المؤسسات السياحية. بل هي على العكس تساهم في خلق بيئة نظيفة في محيط الأماكن السياحية وتتضاعف نسبة زوارها. لذلك يهمنا ابلاغكم ضرورة التقيد بما جاء اعلاه تحت طائلة المساءلة القانونية لاي مخالف وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
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