وقفة مطلبية لتجمع أهالي وشهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ أمام قصر العدل

نظم تجمع أهالي وشهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت، وقفة مطلبية أمام قصر العدل متوجهين الى المدعي العام طالبين منه تطبيق القانون والتحقيق مع كل اسم كان له يد في انفجار المرفأ.