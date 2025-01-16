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"مشروع وطن الإنسان": خطاب القسم يفتح صفحة تأسيسيّة للبنان في مئويّته الثانية

أخبار لبنان
2025-01-16 | 08:39
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&quot;مشروع وطن الإنسان&quot;: خطاب القسم يفتح صفحة تأسيسيّة للبنان في مئويّته الثانية
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"مشروع وطن الإنسان": خطاب القسم يفتح صفحة تأسيسيّة للبنان في مئويّته الثانية

توقّف "مشروع وطن الإنسان" عند مضامين خطاب القسم وهو بمثابة برنامج حكم متكامل، اختصر تطلّعات اللبنانيين ولامس أعماق شعورهم، معبّراً عن مكنوّناتهم وطموحاتهم المشروعة التي ظلّت مكبوتة لسنوات طويل.
 
واعتبر بعد اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، أن خطاب القسم يفتح صفحة مشرقة وتأسيسيّة للبنان في مئويّته الثانية، وهو بمثابة فرصة سانحة لإعادة بناء الدولة على أسس صلبة وحديثة وصحيحة، ولفتح لبنان على آفاق مستقبليّة واعدة.

وتوجّه "بالتهنئة للبنانيين بمناسبة انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهوريّة، وبحث بأهميّة الحدث الذي أنهى حقبة مميتة من الفراغ المؤسّساتي، ولما تركه من أثر إيجابيّ بالغ لدى المواطنين، ولما سجّله لبنان من عودة قوّية إلى دوره الطبيعيّ وعلاقاته العربيّة والدوليّة بعد سنوات طويلة من الإنقطاع.

ونوّه "مشروع وطن الإنسان" بما رافق طريقة تكليف نواف سلام التي بدأت بموجة داخليّة داعمة للحفاظ على زخم الإنتخاب الرئاسيّ، ولحقها تأييد عربيّ ودوليّ في تدعيم المسار الجديد الذي انطلق في لبنان.

واعتبر أنّ إقرار قانون انتخابيّ جديد هو أساس في تغيير الوضع القائم وفي إطلاق حياة سياسيّة جديدة ومختلفة في لبنان. 

وشدّد "مشروع وطن الانسان"، على وضع قانون يحيّد السياسة والسياسيين عن تعيينات موظّفي الفئة الأولى، من ضمن نهج يُبشّر بذهنيّة إصلاحيّة في إدارة شؤون الحكم والدولة بحيث يكون الولاء للدولة وفي سبيل خدمة اللبنانيين.
 

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