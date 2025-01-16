منصوري: معلومات عن رغبة خارجية كبيرة بالتواصل مع لبنان.. وهذا ما قاله عن أموال المودعين

أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري أنه "منذ انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وحتى اليوم والأوضاع النقدية الى تحسن بلبنان".



ولفت منصوري من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون الى أن احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية ارتفعت بحدود 300 مليون دولار منذ استلام الرئيس وأن الطلب على الليرة متزايد.



وأكد أن سياسة المصرف المركزي بعد إلغاء منصة صيرفة هي عدم التدخل بالسوق لطلب الدولار ومصرف لبنان لا يشتري الدولار من السوق.



وكشف أن هناك معلومات عن رغبة خارجية كبيرة بالتواصل مع لبنان، مشيرا الى أن الوضع الاقتصادي سيتحسن مع دخول الدولار الى البلد.



وقال: "وضعت دراسة شاملة لكل حسابات المودعين وستسمح للحكومة والبرلمان لوضع تصور واضح لاعادة اموال المودعين واصبحنا قريبين من ايجاد حل مناسب لهذه المعضلة".



واضاف: "نأمل تشكيل حكومة تضع خطتها للمرحلة المقبلة وأن يكون المستقبل جيدا".

