شقير: لوضع خارطة طريق تهدف لتعزيز الشراكة الإقتصادية بين لبنان وفرنسا

دعا رئيس الهيئات الإقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير القطاع الخاص اللبناني والفرنسي إلى تكثيف التواصل ووضع ورقة عمل تشكل خارطة طريق لتنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون بين الشركات اللبنانية والفرنسية.



وأكد شقيّر أن هناك الكثير من الفرص الواعدة، مشجعاً الشركات الفرنسية التي تتمتع بمصداقية وشفافية عاليتين وخبرة كبيرة على الدخول في عملية إعادة إعمار النبى التحتية في لبنان لا سيما أعادة إعمار مرفأ بيروت، ومشاريع الكهرباء والطاقة ومختلف المشاريع الحيوية.



وتوجه شقير بالشكر الجزيل لدولة فرنسا الصديقة ورئيسها ايمانويل ماكرون على "الدعم المستمر في كل المراحل والظروف وصولاً الى عملية الإنتخابات رئيس للجمهورية اللبنانية".



من جهته، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية اللبنانية ماكسونس دويو أن اللقاء مع الهيئات الإقتصادية يشكل فرصة للتعارف على مختلف القطاعات في لبنان، وهي فرصة ايضاً للالتقاء، والتباحث، والتفاعل مع التحديات، واقتراح الحلول، وكذلك إقتراح الخطوات الأساسية لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني وتعزيزه وتنميته.



كلام شقير ودويو جاء خلال فطور العمل "Power Breakfast 2025" الذي نظمته الغرفة الفرنسية اللبنانية بالتعاون مع الهيئات الإقتصادية في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس الدائرة الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لدى السفارة الفرنسية في بيروت فرنسوا سبورير ورئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الفرنسية غابي تامر وعدد من رؤوساء القطاعات الاقتصادية وأعضاء الغرفتين.



وقال شقير: "نحن متفائلون ولدينا أمل كبير بعودة لبنان الى طريق التعافي والنهوض، في ظل وجود الإحتضان والدعم الكبير العربي والدولي للبنان ولاستقراره وإزدهاره والذي بدا جلياً خلال عملية إنتخاب رئيس الجمهورية".



وتوقف شقير عند الدعم المستمر لدولة فرنسا للبنان الرئيس ايمانويل ماكرون في كل المراحل والظروف وكذلك في عملية الإنتخابات الرئاسية، متوجهاً بالشكر لدولة فرنسا الصديقة وللرئيس ماكرون وللشعب الفرنسي، وقال "نحن بإنتظار زيارة فخامته الى لبنان التي نأمل فيها كل خير".



وتمنى "أن نكون قد تخطينا المرحلة الصعبة، لكن في كل الاحوال علينا كقطاع خاص في البلدين العمل بإندفاعة قوية لمواكبة الأحداث الإيجابية المتسارعة في لبنان والمنطقة، داعياً إلى التواصل المستمر ووضع ورقة عمل تشكل خارطة طريق لتنمية العلاقات الإقتصادية بين بلدينا وتعزيز التعاون بين الشركات اللبنانية والفرنسية.



وإذ أكد شقير أن هناك الكثير من الفرص الواعدة، شجع الشركات الفرنسية التي تتمتع بمصداقية وشفافية عاليتين وخبرة كبيرة على الدخول في عملية إعادة إعمار النبى التحتية في لبنان لا سيما أعادة إعمار مرفأ بيروت، ومشاريع الكهرباء والطاقة ومختلف المشاريع الحيوية.



وشدد على انه "يجب أن لا ننسى عملية إعادة إعمار سوريا، التي يبدو أنها باتت قريبة مع تغيير النظام فيها، والتقدم الحاصل في العملية السياسية"، داعياً للتحضر سوياً للمشاركة في هذه العملية، لأن دخولنا المشترك في هذه العملية سيعطي نتائج أكبر وأقوى".



دويو

من جهته، قال دويو: "نحن محظوظون لأننا نبدأ هذه السنة الجميلة في ظل ظروف إيجابية، مع الكثير من الأمل للبنان". اضاف "المهم بالنسبة لنا هو أن تُنفّذ المراحل المختلفة التي ننتظرها، وأن تتحقق الانطلاقة من خلال تشكيل حكومة خلال الأيام المقبلة، ثم الإسراع في تنفيذ الإصلاحات.



ونوه دويو بتنظيم الغرفة الفرنسية-اللبنانية فطور العمل الشهري "Power Breakfast"، الذي أصبح تقليدًا، في مقر الهيئات الاقتصادية اللبنانية، لنناقش معًا المستقبل، ونفكر في رؤية لبنان، وكذلك الخطوات الأساسية لإعادة إطلاق الاقتصاد اللبناني وتعزيزه. وبالطبع، ما يهمّنا أيضًا هو العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ولبنان".



واعتبر ان اللقاء مع الهيئات الإقتصادية يشكل فرصة للتعارف على مختلف القطاعات في لبنان، وهي فرصة ايضاً للالتقاء، والتباحث، والتفاعل مع التحديات، واقتراح الحلول.