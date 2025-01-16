أديب عبد المسيح للـLBCI: كنت وما زلت وسأبقى نائبا مستقلا... وأعمل على هويتي السياسية الكورانية

أكد النائب أديب عبد المسيح أنه كان وما زال وسيبقى نائبا مستقلا، قائلا: "عندما كنت في كتلة تجدد كنت نائبا مستقلا وأي كتلة قد أدخل اليها في المستقبل سأكون فيها عضوا مستقلا وهذا اذا دخلت".



وأضاف عبد المسيح في حديث للـLBCI: "بناء الدولة يتطلب أن نضع أيدينا مع بعضنا وحزب الكتائب حزب حليف دعمني بالإنتخابات النيابية وليس غريبا أن أدخل معه الى الاستشارات النيابية غير الملزمة وأن نكون متضامنين ومتحدين تجاه المرحلة المقبلة وستروني كثيرا قريبا من كتل معينة شبيهة بالكتائب وخصوصا كتلة ولكن سأبقى نائبا مستقلا ولن أنضوي تحت أي حزب".

وردا على سؤال حول اذا كان من الممكن أن نراه داخل كتلة، أجاب: "ممكن".



وكشف النائب أديب عبد المسيح أنه يعمل حاليا على هويتة السياسية الكورانية التي ستطلق بعد 1 شباط، قائلا: "سيرى الناس أن هناك إسما سياسيا سأكون تابعا له بالكورة آخر هذا الشهر".

وأضاف: "مشروعي هو كناية عن هوية سياسية سأعتمدها للمستقبل وتكون هوية مستقلة بقضاء الكورة".

وأكد أنه سيترشح الى انتخابات 2026، لافتا الى أن "قانون الانتخاب الحالي فيه شوائب تتطلب تحصيحا وهناك جو لتحسينه وتعديله".