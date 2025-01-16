وزير خارجية إسبانيا أكد التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم للبنان لاسيما للقطاع الصحي

الأبيض ووزير خارجية إسبانيا في جولة تفقدية في مستشفى بعبدا الحكومي

جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض برفقة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوينو في مستشفى بعبدا الحكومي. وشارك في الجولة كل من سفير إسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس أغوادو ومدير المستشفى فريد صباغ.



وخلال الجولة، أعرب الوزير الأبيض عن "شكره لإسبانيا على الدعم الذي قدمته للقطاع الصحي في لبنان، خصوصا خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة". وأشاد "بالدور الإيجابي الذي تلعبه إسبانيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في دعم النظام الصحي اللبناني بشكل مستمر".



من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني "التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم للبنان، لاسيما للقطاع الصحي لتطويره وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين".