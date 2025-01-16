ابي خليل: الرئيس المكلف قادر على تنفيذ التعهدات الواردة في خطاب القسم... ويدنا ممدودة لبناء الدولة

رأى النائب سيزار ابي خليل أن الرئيس الملف تشكيل الحكومة نواف سلام قادر بنهجه الاصلاحي على تنفيذ التعهدات الواردة في خطاب القسم، معولا على خطابه.



وقال ابي خليل في حديث للـLBCI: "نحن كنا مساهمين اساسين بتسمية الرئيس المكلف ونرى انه قادر على تنفيذ خطاب القسم وسندعم كل خطوة بالاتجاه الصحيح ومعارضة كل خطوة لا نراها مناسبة".



واضاف: "اليد ممدودة لبناء الدولة وعندما نرى اي طرف لبناني يسعى لما نسعى له نضع يدنا بيده".



وردا على سؤال حول ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة في البيان الوزاري، قال: "قلنا سابقا إنه يجب ان يكون هناك استراتيجية دفاعية تدافع عن لبنان وهناك اتفاق لوقف اطلاق النار فاوض عليه ثنائي أمل - حزب الله والحكومة غطت هذا الاتفاق وهذا المنطق يفي بالغرض لجهة الدفاع عن لبنان".



ولفت الى أن هناك جوا ايجابيا في البلد، مستبعدا أن يكون الثنائي أمل - حزب الله خارج الحكومة، ومشيرا الى أن وزارة المال مصيرها مرهون بالمداورة.





















